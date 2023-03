Ponte di via Ferrara, lunedì parte la demolizione

Si aprirà lunedì il cantiere del ponte ciclopedonale di via Ferrara, quello che unisce le due sponde della vena Mazzini. Si tratta di un’opera da tempo deteriorata per la quale è prevista la demolizione e la ricostruzione ex novo per un importo complessivo che si aggira attorno ai 380 mila euro (300 mila euro finanziati con il Pnnr e per la restante parte dal Comune).