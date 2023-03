Incendio, nuovi dettagli sul piromane che ha appiccato il fuoco

La persona che si è introdotta all’interno dell’area in via Saffi con benzina, aveva in testa un cappuccio e davanti al volto una mascherina, ma dalle prime indiscrezioni sembra non essere un “professionista”. Tra i dettagli che affiorano c’è la sua andatura claudicante, inoltre dopo avere compiuto il gesto è stato parzialmente intaccato dalle fiamme. Dalle immagini traspare come il piromane, con alcuni colpi sui suoi indumenti, si sia cercato di liberare dalle fiamme.