Successone di inclusione a Bagnarola

“L’ obiettivo de L’isola di Nicole è far sì che la diversità venga vista e vissuta come un punto di forza di ciascun individuo e l’unico motivo per il quale spaventa è la non conoscenza. Far vivere ai più piccoli esperienze come quella di ieri è una lampante dimostrazione che i limiti imposti dalla società si possono superare. I bambini tutte le volte ci insegnano che a vivere a cuore aperto è l’unico modo per costruire un posto migliore. Sono loro il nostro futuro e davanti a giornate come quelle di ieri, possiamo dire che abbiamo la speranza che il mondo sarà in buone mani.” Aggiunge la presidente de L’Isola di Nicole, Claudia De Pascali

“L’Associazione L’albero della vita APS ha messo a disposizione la casa al Gelso di Bagnarola e curato la realizzazione della merenda, offerta dal Comitato di zona, credendo nella validità del progetto presentato dal Comitato stesso. L’associazione dal 2005 porta avanti un progetto estivo che ha come obiettivo proprio il contrasto al disagio e alla solitudine di bambini, adolescenti, il sostegno alle famiglie, favorendo il dialogo e la collaborazione intergenerazionale, il rapporto tra i pari e la socializzazione. e questo evento è stato subito accolto con grande favore. Il pomeriggio trascorso è stato un momento di vera inclusione con bambini motivati e felici di potere giocare insieme, si ringraziano le associazioni e il Comitato per l’occasione di crescita offerta anche per noi adulti” conclude la presidente dell’associazione L’albero della vita APS Emanuela Pagliacci.