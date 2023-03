Ubriaco esce di strada con l’auto sulla Statale 16

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero un 44enne per guida in stato di ebbrezza. L’uomo era uscito di strada sull’Adriatica mentre si trovava alla guida della propria auto. Per fortuna nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sottoposto al controllo con l’ etilometro, è risultato positivo con tasso alcolemico di 0,86. Per lui patente di guida ritirata e auto sequestrata.