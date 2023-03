Il marò Massimiliano Latorre al Museo della Marineria

Massimiliano Latorre presenterà il suo libro dal titolo ’Il sequestro del marò’, in cui descrive la sofferenza per il suo arresto di undici anni fa. Dopo aver trascorso 106 giorni di carcere in India, i due marò ottennero un permesso di un mese per tornare in Italia e successivamente tornarono in India, dove il 31 agosto del 2014 Latorre venne colpito da un ictus e fu ricoverato d’urgenza nel reparto di neurologia di un ospedale di Nuova Delhi. La vicenda giudiziaria dei due marò si concluse dieci anni dopo, nel gennaio 2022, con l’archiviazione delle accuse.