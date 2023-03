Al circolo Arci di Borella si parla di origini del fascismo

A poco più di un secolo dalla marcia su Roma del 28 ottobre 1922, saranno indagate sia le cause sia più in generale gli avvenimenti che diedero origine al partito fascista in Italia e gli consentirono di affermarsi, godendo di largo consenso fino alla tragica fine della seconda guerra mondiale e alla sua caduta, l’8 luglio 1943, per mano degli stessi gerarchi fascisti.