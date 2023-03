Cesenatico ancora capitale del jazz con la nuova rassegna Segafredo Jazz

Il programma.

Ad inaugurare il cartellone di “Segafredo Jazz” saranno, giovedì 6 e venerdì 7 aprile, i colori del jazz, del blues, del soul e del gospel espressi dalla voce di Karima. Grazie ad un talento che l’ha fatta brillare sotto i riflettori di “Amici” e Sanremo, la cantante incanterà il pubblico con un repertorio di standard jazz, brani di Burt Bacharach e melodie tratte dal suo disco “No Filter”. Insieme a lei sul palco, il quintetto dei Jazz Inc. (Alessandro Fariselli al sassofono, Massimo Morganti al trombone, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria).

Si prosegue con un richiestissimo ritorno: dopo il duplice sold out delle date di marzo del Festival “Jazzenatico”, sarà nuovamente ospite per ben tre serate – mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 aprile – la cantante Rossana Casale, che riproporrà “Joni”, l’omaggio in jazz alla cantautrice americana Joni Mitchell, condotto insieme ad Emiliano Begni (pianoforte), Francesco Consaga (sax soprano e flauto traverso), Ermanno Dodaro (contrabbasso) e Gino Cardamone (chitarra jazz).

Con un quintetto rinnovato – per un’esperienza dal linguaggio jazzistico ma anche funky, groovy e spiritual – sarà il batterista e direttore artistico Fabio Nobile a farla da padrone giovedì 20 aprile. Ospite speciale della serata sarà il sassofonista Daniele Scannapieco, colonna portante del jazz italiano. La line-up dello “Spiritual 5et” comprende anche Enrico Ronzani (piano elettrico), Nahuel Schiumarini (chitarra), Simone Francioni (basso elettrico) e Luca Mattioni (percussioni).

Giovedì 27 aprile “Segafredo Jazz” porta a Cesenatico una grande ospite internazionale: elogiata da figure storiche del jazz americano come Aretha Franklin, Cassandra Wilson e Buster Williams, la cantante Sharón Clark farà tappa in Romagna per il suo primo tour italiano con un repertorio di standard jazz che comprende alcune perle di Burt Bacharach, Ethel Ennis e Nat King Cole. Ad accompagnarla sarà il trio capitanato da Daniele Gorgone (pianoforte), Marco Piccirillo (contrabbasso), Gaetano Fasano (batteria).

Non poteva mancare, al Noi Lounge Music Club, un evento speciale per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz, che ricorre ogni anno il 30 aprile: con un concerto a tutto soul, jazz e funk, la cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille, amatissima dal pubblico cesenaticense, torna a far emozionare con le sue interpretazioni uniche, il suo timbro inconfondibile e la sua energia coinvolgente. Anche per questo spettacolo la grande performer americana può contare sull’affiatamento instaurato ormai da anni con i “The Jammers”, ovvero Alessandro Fariselli al sax tenore, Sam Gambarini all’organo e Fabio Nobile alla batteria.

Il mese di maggio si apre con un viaggio trasversale tra tango, standard jazz e classici latino-americani. A creare un’atmosfera dal sapore parigino e argentino sarà, giovedì 4 maggio, la fisarmonica di Massimo Tagliata, che proporrà, insieme a Giuseppe Zanca (basso elettrico) e Max Ferri (batteria e percussioni), arrangiamenti originali curati dal gruppo.

Dopo il successo ottenuto a “Jazzenatico Festival”, torna anche il “Paolo di Sabatino Trio” & Rosalia De Souza, giovedì 11 maggio. A grande richiesta, si potranno riascoltare le composizioni originali di Paolo Di Sabatino (piano elettrico) in una esplorazione a 360° gradi dei diversi aspetti ritmici del jazz, ma sempre con una salda connotazione melodica. Oltre a questo, ci sarà anche un’incursione nelle sonorità brasiliane condotta dalla “voce di velluto” Rosalia De Souza. Completano la formazione Luca Bulgarelli al contrabbasso e Glauco Di Sabatino alla batteria.

A sorpresa, arriva a Cesenatico un grande nome che per “Segafredo Jazz” farà il bis: il “Nick The Nightfly 5et” è pronto ad esibirsi e dare un assaggio del suo jazz sofisticato nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 maggio. La voce inconfondibile del celebre speaker radiofonico del programma cult “Monte Carlo Nights” – “Nick The Nightfly” per l’appunto, pseudonimo del disc jockey, cantante, musicista e produttore britannico Malcolm MacDonald Charlton – scalderà il Noi Lounge Music Club con voce e ukulele e sarà accompagnato da Amedeo Ariano (batteria), Claudio Colasazza (pianoforte), Francesco Puglisi (basso elettrico) e Jerry Popolo (sax).

Il penultimo appuntamento della rassegna fa spazio allo swing italiano, con un gruppo che ormai da anni è il beniamino del pubblico italiano: “The Goodfellas” porteranno infatti la loro energia incontenibile sul palco dei Noi Lounge Music Club giovedì 18 maggio. A dare la scossa a questo show saranno Fabrice “Bum Bum” La Motta (batteria), Mr. Lucky Luciano (contrabbasso e voce), Jimmy Gennaro (pianoforte), Nick Salerno (chitarra), Benny “The Cat” Marsala (sax), Charlie Martino (tromba e voce), Rico Romano (tromba e voce) e J.J. Di Giacomo (trombone).

Gran finale della kermesse con una star mondiale della batteria: la special guest d’eccezione che chiuderà la prima edizione di “Segafredo Jazz”, giovedì 25 maggio, è Dave Weckl, leggenda della batteria e punto di riferimento planetario per il jazz/fusion e non solo. Degni compagni di palco della star americana saranno i Jazz Inc. (Alessandro Fariselli al sassofono, Massimo Morganti al trombone, Stefano Senni al contrabbasso, Alessandro Altarocca al pianoforte e Fabio Nobile alla batteria).

Gli eventi si svolgono al Noi Lounge Music Club (Viale Roma 89, Cesenatico). I concerti hanno inizio alle ore 21.30. La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati. Info e prenotazioni: 328.7723203.

La rassegna è resa possibile grazie al supporto di: Segafredo Zanetti, I.G.C. Srl, Rotari AlpeRegis Trentodoc, Rotari Trento DOC e Prestige 1971.