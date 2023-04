Parco eolico, “Pietra tombale sulla pesca”

“È evidente che queste occupazioni, che si aggiungono alle non poche già esistenti, di fatto rischiano di decretare la morte professionale ed economica di un mestiere che con l’indotto garantisce tantissimi posti di lavoro e assicura un prodotto di straordinaria qualità che da sempre qualifica e caratterizza la ristorazione di eccellenza dei comuni costieri e non solo.

Sorprende come queste ricadute negative di grande rilevanza economica e sociale non siano state minimanente considerate in fase di costruzione del progetto da parte della Regione Emilia Romagna, come del resto desta stupore che alla società proponente non sia stato imposto l’interramento degli elettrodotti ad almeno due metri di profondità, per limitare le conseguenze devastanti per la pesca che la realizzazione fatta nel modo annunciato provocherà.

Infine non sono secondarie le preoccupazioni per un peggioramento della sicurezza della navigazione nelle acque trafficatissime della nostra regione, che inevitabilmente la realizzazione di questi ulteriori ostacoli fissi (75 aerogeneratori), determinerà”.