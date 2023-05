Continua la morsa del maltempo a Cesenatico e in Romagna. Nella notte i corsi d’acqua dell’entroterra di Cesenatico hanno alzato il loro livello di piena e poche ore fa il Pisciatello e l’Olca, a Sala, hanno rotto gli argini.

Il Pisciatello é esondato in due punti: in via Cappona e sulla via Pisciatello all’incrocio con via Campone. Anche l’Olca in via Campone ha esondato. Polizia Locale, Radio Soccorso, e Croce Rossa stanno arrivando sul posto.