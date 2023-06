Michelle Hunziker, spot social per la “sua” Gatteo Mare

Molti ignorano, però, che quella giovane turista di Sorengo che, sul sellino della bicicletta di tale Silvio Parentelli (oggi professione grafico), ogni sera si recava a ballare all’Orfeo, era nientemeno che Michelle Hunziker, di lì a poco divenuta celebre per il suo “lato B” nello spot delle mutandine Roberta.

A metà degli anni Ottanta, la futura signora Ramazzotti trascorreva, infatti, le sue vacanze estive all’hotel Capitol di Gatteo Mare prima e all’Internazionale di Cesenatico poi.

Con lei l’ancora avvenente mamma Ineke, il fratello Harold, un simpatico barboncino e, più raramente il padre, a quel tempo direttore di un albergo di Lugano, che morirà d’infarto nel 2001.

Per Michelle la vacanza in Riviera è stato un “rito familiare” lungo dieci anni, tanto è vero che, quando era in dolce attesa, la prima a cui confidò il nome della sua primogenita (Aurora) fu Rosy Manuzzi, titolare dell’hotel Internazionale, ancora oggi il suo “buen ritiro” quando torna in Riviera: “Quando venne da noi – ricordano proprio i titolari dell’Internazionale – era giovanissima, ma già molto bella. Come ogni adolescente, adorava andare a ballare e, in qualche occasione, quando la mamma si rifiutava di farla uscire, eravamo noi che facevamo da garanti dando tutte le rassicurazioni del caso. A quel tempo, usciva con il bagnino dell’albergo (Silvio Parentelli, ndr) che era più grande di un paio d’anni, ma in altezza non le arrivava alle spalle. Era lui che, caricandosela sulla sua bicicletta, l’accompagnava qualche volta a ballare all’Orfeo”. Come si concludevano quelle serate resta avvolto nel più stretto riserbo.