Il gruppo Falkensteiner acquista otto colonie degradate di Ponente

C’é un nuovo nome nel mondo dell’imprenditoria locale. E non ha una genealogia tipicamente romagnola. E’ il celebre gruppo Falkensteiner – uno dei principali leader turistici a livello europeo – che, sul nostro territorio (in particolare sul lungomare di Ponente), ha fatto acquisti per circa 10 milioni di euro.

E così una delle zone più degradate del nostro Comune – al centro di un piano di riqualificazione che, fino ad oggi, é rimasto in gran parte sulla carta – potrebbe diventare un quartiere d’élite con hotel a cinque stelle e villaggi di lusso. Una nuova sfida per Cesenatico che, sul piano politico, non può farsi trovare impreparata.