La Nove Colli ha un nuovo special-guest: in griglia anche Fabio Aru

“Sono sempre allenato, alterno gli sport, ciclismo, corsa, palestra. Chiaramente i chilometri in bici non sono più la priorità come una volta ma anche in inverno esco in bici due o tre volte a settimana. Ora è più un allenamento per passione che per performance, i partecipanti alla Nove Colli con i quali pedalerò possono stare tranquilli”, spiega Aru che prenderà parte alla Nove Colli per la prima volta.