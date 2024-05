La Tariffa Corrispettiva Puntuale: costi e modalità

Le modalità e i costi

Le tariffe sono stabilite dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (Atersir) e sul sito del Comune di Cesenatico sono disponibili tutte le informazioni utili. Nel 2024, l’avvio della nuova tariffa in via sperimentale comporterà per le utenze domestiche un calo variabile che va dal – 2% e arriva fino al -8% per le famiglie più numerose; per quanto riguarda le utenze non domestiche del Comune di Cesenatico invece circa il 70% delle imprese avrà una riduzione, circa il 6% delle imprese un aumento entro il 10% e la restante parte delle imprese un aumento oltre il 10%. In relazione a questo bisogna però considerare che la tariffa verrà fatturata direttamente da Hera e dunque gli utenti non domestici potranno beneficiare della detraibilità dell’iva.

Questi dati sono relativi agli svuotamenti previsti e non tengono conto eventuali eccedenze; inoltre, per le utenze non domestiche parte della tariffa è costruita considerando le dotazioni utilizzate. In base al costo euro/litro attualmente vigente ogni “bidoncino” da 40 litri in eccedenza al numero previsto ha un costo di 2 euro.