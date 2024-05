Occupazione suolo pubblico, approvato il nuovo regolamento

Una seconda novità riguarda i colori e gli arredi ammessi. Le tonalità di tende, tavoli e arredi sono stati definiti in tabelle cromatiche e ogni esercizio potrà scegliere tra diverse tipologie di materiali di tavoli e sedie purché sia unico per tutto l’esercizio. Sono vietati tappeti, divanetti, puff e altri elementi estranei al decoro pubblico. Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento, la limitazione prevede l’utilizzo di sistemi a bassa dispersione di calore e basso impatto energetico. Restano comunque confermate le attuali tipologie di dehors con struttura metallica e copertura ove ammesso e gli ombrelloni con tavoli nelle aree di maggiore tutela come nell’area di via Armellini di fronte al Museo della Marineria.

Per chiarire e semplificare al massimo l’applicazione del regolamento il porto e le aree del centro sono state suddivise in 10 zone ciascuna delle quali con caratteristiche peculiari e sono dettagliate inoltre aree rosse in prossimità di piazze e monumenti dove non saranno ammesse le occupazioni di suolo pubblico. Il regolamento entrerà in vigore tra dodici mesi.