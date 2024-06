Ridipinta di giallo la pista ciclabile di via Mazzini e via Saffi

Il sindaco Matteo Gozzoli motiva la scelta: «La ciclabile di via Mazzini e via Saffi colorata di giallo è un omaggio della città al Tour de France. Un segno importante per celebrare questa giornata che sarà di festa per tutta Cesenatico e sarà anche una giornata storica che tutti ricorderemo. La tonalità utilizzata é esattamente quella del Tour; abbiamo cercato con accuratezza i codici pantone per fare un lavoro preciso e di grande impatto visivo. La colorazione sta avvenendo in questi giorni dopo che negli scorsi mesi è stata portata a termine l’asfaltatura completa di tutto quel tratto che necessitava di manutenzione. Il tratto é stato scelto perché il gruppo dopo la partenza in zona stadio vi transiterà prima di imboccare via Armellini e via Cecchini e omaggiare Marco Pantani con un passaggio davanti allo spazio-museo a lui dedicato. Nei prossimi giorni verranno apposti anche i loghi ufficiali della tappa per renderlo un vero e proprio ricordo tangibile del 30 giugno”.