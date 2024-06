La classe 1964 si prepara ad una maxi-festa di compleanno

Hai già compiuto o stai per compiere 60 anni nel 2024? Bene, allora preparati a festeggiare. A Cesenatico alcune persone nate nel 1964 si stanno attivando per organizzare un maxi-evento che si terrà il 4 ottobre. Non essendo ancora chiaro il numero di adesioni, la location della festa, per il momento, non e’ ancora stata annunciata.