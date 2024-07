Da domani torna The week”, un’intera settimana dedicata alla street dance

Ancora eventi a Cesenatico che, da questa domenica, ospita “The week”, un’intera settimana dedicata alla street dance.

Il festival, giunto alla sua 16a edizione, negli anni è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’hip hop,. Centinaia di ballerini provenienti da tutto il mondo saranno protagonisti di performance, workshop, spettacoli, contest, sfide. Prove ed esibizioni in piazza, acrobazie e pezzi di bravura si susseguiranno in diverse luoghi, tra la sponda di Ponente e quella di Levante. L’intento è proporre un appuntamento senza confini da mostrare a una fascia di pubblico il più ampia possibile, richiamando anche da fuori città non solo appassionati ma semplici curiosi. Gli organizzatori si aspettano una grandissima affluenza. Ha per esempio già fatto il tutto esaurito già da mesi un progetto totalmente dedicato agli under 13, dove alla qualità dello studio si uniscono divertimento ed educational.

Sono diverse le novità di questa edizione, pensate per fare in modo di avere un programma davvero super. A cominciare dall’appuntamento di domani sera, alle 20, in viale Carducci, dove in un’atmosfera ancora da “Notte Rosa” ci sarà uno spettacolo di sfide tra scuole di danza e accademie: “Crew vs Crew freestyle contest”.