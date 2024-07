Chi dopo Bonaccini? Il Pd pensa al segretario della Cgil Landini

Potrebbe essere il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, il candidato del Partito Democratico alle Regionali per il dopo-Bonaccini. In questi ultimi giorni, infatti, sembra essersi raffreddata la pista che porta al sindaco di Ravenna Michele de Pascale che, almeno per ora, resta il favorito, anche se – dopo una serie di incontri – non é ancora emersa una posizione unitaria.