Salute mentale dei giovani, lunedì la “Carovana del cuore” a Cesenatico

Carovana del cuore è una delle più grandi e longeve campagne di sensibilizzazione in Europa. Dal 2005 ogni anno i volontari attraversano spiagge e vie principali delle città in cui approdano muniti di tessera di riconoscimento e di divisa: pantaloni bianchi con maglietta e cappellino arancioni. Quest’anno sulla t-shirt campeggia il messaggio “Prima che sia troppo tardi”, per denunciare l’urgenza di affrontare il problema del benessere mentale dei ragazzi in ogni ambito, a partire dalla famiglia.

Il van della Carovana del Cuore con la prima squadra di volontari è partita proprio il 1° agosto dal Campidoglio e, come detto – dopo una serie di tappe tra Rimini, Riccione e Santarcangelo, lunedì 19 agosto sarà prima a Cesenatico e poi a Bellaria-Igea Marina.

Nel complesso la manifestazione dura per più di 100 giorni e termina il 20 novembre, Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’adolescenza, nonché 25° anniversario di nascita di Fondazione Patrizio Paoletti.

Carovana del Cuore, già premiata nel 2008 con la Medaglia d’Argento della Presidenza della Repubblica, ogni anno riceve oltre 200 patrocini tra Ministeri, Regioni, Comuni e Province, compreso quello già concesso dalla Rete dei Comuni Sostenibili.