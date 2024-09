“Botta e risposta” sull’alluvione tra i candidati De Pascale e Ugolini

“Botta e risposta” su tanti temi nel primo confronto pubblico tra i candidati alla presidenza dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale per il centrosinistra ed Elena Ugolini per il centrodestra, al Festival di Open che si è chiuso ieri a Parma.

Dalla sanità al Green Deal, ma il tema che più di tutti ha tenuto banco l’ultima alluvione e il post disastro del 2023.

“Noi abbiamo vissuto molto male la speculazione politica che è partita nel corso degli eventi” della recente alluvione ed è “la prima volta nella storia della Repubblica che un ministro della Protezione Civile, come il ministro Musumeci, fa conferenze stampa invece di coordinare i soccorsi sul territorio”, ha detto il sindaco di Ravenna De Pascale.

“Ieri la presidente Meloni ha detto che vuole lavorare seriamente e non fare polemiche – ha aggiunto – e uno schiaffone così a un ministro da parte della sua presidente del Consiglio non si è mai visto”.

L’invito di De Pascale alla premier è “di mettersi in contatto con gli amministratori locali” per sentire le loro necessità e capire quali siamo le urgenze, stanziando i fondi necessari. “Abbiamo colto con favore l’appello della presidente del Consiglio – conclude De Pascale – purché sia vero”.

“Da quando ho iniziato a girare per i territori alluvionati ho visto da subito che c’era una grande paura, soprattutto da parte delle donne che dicevano ‘noi non possiamo passare da alluvione ad alluvione’. Su questo nessuno ha fatto nulla”, ha detto invece Elena Ugolini. “In questi 54 anni da quando è nata la Regione non è stato fatto un piano di governo delle acque serio – ha spiegato -. Non sono stati puliti e drenati i letti dei fiumi. Fino a maggio 2024 se un agricoltore portava via i tronchi vicino ai suoi campi non era multato. Non è possibile non tenere conto di questo. Poi c’è il tema di come sono stati spesi i fondi e fatti i lavori…”.