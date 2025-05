“Mi muovo”: attenzione alla campagna fraudolenta

Attenzione alla campagna fraudolenta che pubblicizza una carta “Mi muovo” con sei mesi di viaggi gratuiti a soli 2 euro.

L’iniziativa, diffusa sui social, viene spacciata come iniziativa ufficiale di START Romagna e della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di una promozione fraudolenta e come tale: non autorizzata o promossa da Start Romagna, non corrisponde ad alcuna offerta in corso ma, piuttosto, rappresenta un tentativo di truffa ai danni degli utenti.