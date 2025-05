Via Colombo, inaugurati due nuovi accessi al mare

Inaugurati oggi, sabato 31 maggio, i due accessi al mare da Via Colombo, trasformati completamente nell’ambito della riqualificazione del Waterfront di Ponente.

Le due strade – via Cabral e via Diaz – rappresentano l’inizio di una piccola rivoluzione per tutta la zona con percorsi ciclo-pedonali, dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive, un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore, l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e dai colori chiari e caldi delle terre per migliorare il microclima urbano. Sono stati creati sistemi di dune sia per la definizione estetico-funzionale sia per la creazione del sistema di difesa costiero. Le strade sono riaperte e rese accessibili e nelle prossime settimane le aree verdi si popoleranno di giochi e attrezzi per lo sporto all’aria aperta. Sono già presenti ping-pong, un colorato e suggestivo playground per il basket e uno spazio per il calcio.

A svolgere i lavori è stata una RTI composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole, Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il quadro economico totale è di oltre 5.2 milioni di euro, in parte finanziati con fondi comunali e in parti arrivati grazie a un bando regionale. Il progetto è stato realizzato dallo studio “Laprimastanza” di Montiano. Nel 2022 in quella zona sono stati realizzati tutti i sotto servizi fognari che i residenti della zona aspettavano da oltre cinquant’anni.

Continuano intensamente anche i lavori sul Canale Tagliata a Zadina che saranno terminati a breve.