Ponte di via Fenili a Sala, ecco il progetto

«L’incontro con il comitato – che ringrazio – e con la cittadinanza è stato costruttivo e positivo, un momento per tirare le fila e mettere insieme una serie di punti su cui stiamo intervenendo. Siamo partiti dal Ponte di via Fenili che è un progetto impegnativo, importante e per cui partiremo nei primi mesi del 2026. Il progetto va finanziato e lo faremo tra luglio e settembre. Insieme alla giunta e ai nostri tecnici ho cercato di rispondere alle domande, ai dubbi e alle richieste di ognuno. Abbiamo anche affrontato il tema della nuova illuminazione di via Vetreto che è in partenza con 71 nuovi pali da installare da via del Mare a via Capannaguzzo, dei lavori al Cimitero, della Ciclovia della Rigossa, della rotonda via Fossa. Ci sono state diverse domande sullo stato delle manutenzioni e richieste di interventi per un nuovo accesso all’area peep e per la sistemazione del ponticello dietro Pizza Family», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.