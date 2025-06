Referendum, l’intervento della Cgil

“Nel paese milioni di persone hanno votato per un lavoro sicuro, tutelato, dignitoso e per diritti a tante persone italiane a tutti gli effetti ma che restano ingabbiate nel ricatto del permesso di soggiorno, un dato che deve fare riflettere urgentemente la politica e le istituzioni nel mettere in campo riforme urgenti che diano risposte a queste esigenze. Nel nostro territorio più di un cittadino su tre della nostra provincia è convinto che nel lavoro e nei diritti di cittadinanza le cose debbano cambiare. Nel nostro territorio le cose infatti non sono diverse da ciò che accade nel paese, il 92% delle assunzioni sono precarie, i salari bassi, e si continua ad infortunarsi e morire sul lavoro, per questo ci carichiamo sulle spalle la responsabilità di dare una risposta giorno dopo giorno con tutti gli strumenti possibili, a partire dal continuare a sostenere tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che, come avvenuto in Giuliani Arredamenti, rivendicano condizioni dignitose nel lavoro e su salute e sicurezza, e proseguiremo a chiedere alle Istituzioni di mettere in campo ogni azione per garantire legalità, sicurezza e tutele nei luoghi di lavoro, come anche agire per politiche inclusive volte a garantire maggiori tutele alle persone , tra cui tante ragazze e ragazzi, che non hanno diritti di cittadinanza. La nostra battaglia per una cittadinanza inclusiva e per le tutele nei luoghi di lavoro non si ferma, continueremo a impegnarci e a lavorare, senza interruzioni, contro la precarietà, dalla parte di chi chiede un salario giusto, il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici, come anche chiedere con forza la modifica delle leggi sbagliate e disumane sulla gestione del fenomeno migratorio, leggi che chiaramente hanno fallito, e per dare attuazione alla nostra Costituzione repubblicana e antifascista”, conclude il Comitato Referendario Territoriale (La Primavera della Democrazia).