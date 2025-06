Scuola “Mirca Aldini”, l’interrogazione di FDI alla Regione

“All’istituto – spiegano Pestelli ed Emilio Zarrelli, capogruppo FDI presso il Comune di Cesenatico – è stata negata l’attivazione della seconda sezione di tempo pieno (a 40 ore), nonostante la normativa di riferimento la preveda in base al numero di iscritti. Così, 9 bambini su 38 saranno costretti a fruire del servizio part time, riferito solo al mattino, oppure ad iscriversi ad un altro istituto. Ci siamo dunque attivati, come Fratelli d’Italia, attraverso un’interrogazione in Regione Emilia-Romagna al fine di avviare le giuste interlocuzioni per risolvere la problematica”.

“In un momento di trend demografico negativo – proseguono i due rappresentanti di Fratelli d’Italia – è più che mai necessario investire sui servizi che consentono alle famiglie di conciliare la loro vita privata con l’attività lavorativa, a maggior ragione nelle località periferiche, in cui una una politica di disinvestimento mette a dura prova la stessa sopravvivenza delle scuole locali. Le istituzioni hanno il dovere di garantire la continuità educativa ai minori, evitando in ogni modo scelte discriminatorie e ingiuste”.

“Per questo – chiosa Pestelli -, ho chiesto alla Regione di attivare immediatamente le necessarie interlocuzioni con gli uffici preposti e con l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire la fruibilità del servizio di tempo pieno alla scuola dell’infanzia di Cannucceto”.