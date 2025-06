Manutenzione strade: “Polemica superata”

“Credo che da oggi serva la capacità di spendere queste risorse da parte delle amministrazioni, perlopiù di sinistra. Per questo motivo la conferma da parte del Mit delle risorse appostate per la manutenzione delle strade provinciali sarà giustamente legata alla capacità di spesa degli enti territoriali – conclude Zarrelli – Se le Province versano in stato di difficoltà, il peccato originale é da far risalire alla legge Derlio (governo PD-Renzi) del 2014, come tra l’altro certificano anche gli stessi documenti programmatici della Provincia”.