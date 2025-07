Canale Zadina: pronti all’inaugurazione

Lunedì 7 luglio alle 10.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale del Canale Zadina dopo la completa riqualificazione avvenuta nell’ambito dei lavori per il Waterfront di Ponente.

Il Canale – su cui si è lavorato da settembre scorso, causa anche le condizioni atmosferiche avverse sulle quali ci si è dovuti imbattere – ha completamente cambiato volto. Si è infatti trasformata tutta l’area circostante con sponde completamente ricostruite con materiali di pregio, un nuovo impianto di illuminazione e piantumazioni dedicate. All’inaugurazione, insieme al sindaco Matteo Gozzoli, sarà presente anche l’assessore regionale Roberta Frisoni.

Nell’occasione saranno anche svelati tutti gli arredi dei nuovi accessi al mare da via Colombo, inaugurati nel maggio scorso. Le due strade – via Cabral e via Diaz – sono diventati percorsi ciclo-pedonali, dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive, un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore, l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e dai colori chiari e caldi delle terre per migliorare il microclima urbano. Sono stati creati sistemi di dune sia per la definizione estetico-funzionale sia per la creazione del sistema di difesa costiero. Sono presenti ping-pong, un colorato e suggestivo playground per il basket, uno spazio per il calcio e le nuove attrezzature per fare ginnastica targate technogym. Da settembre i lavori ripartiranno su via Colombo e su altri due accessi al mare per terminare il primo stralcio di riqualificazione.