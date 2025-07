La galleria “da Vinci” diventa anche un punto di informazione turistica

Il bando Borghi.

Nell’ambito del bando Borghi, la Galleria è diventato lo spazio espositivo permanente della collezione d’arte comunale e si affaccia sul futuro grazie a nuovi strumenti e linguaggi di comunicazione e fruizione.

Al centro della Galleria è stato collocato un grande touch screen con cui gli utenti possono interagire per scoprire Cesenatico come piccola città d’arte. Attorno grandi display digitali utili alla narrazione integrata. Proprio su questi supporti sarà possibile visitare la galleria d’arte virtuale che ospita la collezione del Comune di Cesenatico composta dalle opere di alcuni tra i maggiori artisti contemporanei del dopoguerra, e alla quale si è aggiunto l’anno scorso il prezioso lascito di Giovanni Bissoni.

La galleria virtuale è disponibile anche sul web, comodamente da casa per tutti. Sul portale virtuale della Galleria sono disponibili anche 30 video realizzati per illustrare il patrimonio culturale cittadino e i percorsi d’arte presenti. Ogni video è disponibile sia in italiano che in inglese.

È stato inoltre progettato e realizzato un videogame disponibile sul web e anche sullo smartphone per mettersi nei panni di Leonardo da Vinci e tornare a Cesenatico 500 anni dopo. Si potrà giocare e scoprire gli aspetti noti e meno noti di Cesenatico, della sua storia e della sua cultura.