Cesenatico Village, inaugurata l’edizione 2025

Gli albergatori hanno da sempre un ottimo rapporto con i gestori del Cesenatico Village, come ha sottolineato Alfonso Maini: “Questo villaggio è un punto di ritrovo per le famiglie con bambini, situato in una posizione strategica fra il centro di Cesenatico e Valverde; è un luogo di aggregazione che porta servizi e occasioni di divertimento, gioco e tempo libero, completando la giornata al mare. Qui ci sono molte attività pensate per i bambini, ospiti di hotel e residence, che spesso non hanno tutti gli spazi per le aree giochi”.



Simone Battistoni ha evidenziato l’importanza di avere le luci sempre accese: “Sin dalla sua nascita il Cesenatico Village rappresenta un arricchimento dell’offerta turistica e contestualmente è anche un importante presidio per il territorio, con le luci e i colori sul lungomare. Di giorno le famiglie possono così trascorrere momenti di relax in spiaggia con noi e la sera divertirsi al Cesenatico Village”.

Nell’area sono installate una ventina di attrazioni, tra le quali una pista baby car, il Jeep Safari, l’Isola di Super Mario, un grande Simulatore, il Mega Canguro, la Adventure Land, il Niagara, il Trenino Peter Pan, le Reti giganti, la Vecchia Fattoria, il Lago dei Cigni, un parco gonfiabili, le Mongolfiere, il Jumping, il Salta Montes, uno scivolo gigante lungo 35 metri e una piscina con le bolle giganti.

In cabina di regia c’è la FSociety dei fratelli Giosuè e Carlotta Foresti, i quali hanno raccolto l’eredità dei genitori Ester Bellinati e Giuseppe Foresti.

Il Cesenatico Village resterà aperto tutte le sere fino a metà settembre.