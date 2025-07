Spring break, voto unanime sulla mozione di FDI

“Questa mattina – conitnua Zarrelli – sono stato contattato dal sindaco Gozzoli, che mi ha comunicato la sostanziale unità di vedute dei partiti di maggioranza rispetto al tema in oggetto e alla nostra posizione, motivo per cui ci ha invitato, come è normale che sia, a inserire qualche ‘aggiustamento’ per poi presentare una mozione comune. Così abbiamo fatto. La mozione è stata riscritta e firmata da tutti i capigruppo della giunta: Mario Drudi per il PD, il sottoscritto Emilio Zarrelli per Fratelli d’Italia, Filippo Zamagni per la Lega, Fabio Bandieri per la lista civica Buda e Mauro Palazzi per la lista civica Gozzoli. Con grande soddisfazione, abbiamo appreso che la nuova versione della mozione è stata votata all’unanimità e sarà inoltrata alla Regione”.