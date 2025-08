Attività sospesa per un tomaificio di Cesenatico

Nella circostanza sono state sequestrate 50 taniche metalliche di sigillante adesivo; alcuni pneumatici; imballaggi vari di cartone e rifiuti di vario genere trovati in stato di abbandono, quali sedie rotte, bici distrutte, plastica ed altro tra cui anche un barbecue dismesso. Tutto materiale questo che dovrà essere smaltito a carico del gestore tramite ditte specializzate iscritte all’albo dei gestori ambientali.

È stata constatata in capo al titolare dell’attività, anche la mancata autorizzazione alle emissioni inquinanti ambientali in atmosfera per gli stabilimenti; anche in questo caso verifiche certificate dagli esperti competenti in materie chiamati sul posto in ausilio.

Altresì, altre violazioni hanno riguardato il rispetto delle norme inerenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, così come certificate dai tecnici dell’AUSL, distretto di Cesena.

Rilevata quindi la sussistenza di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di far cessare le criticità, allo stato presenti e impedire nel contempo ulteriori conseguenze per la sicurezza dei lavoratori, si è proceduto alla sospensione dell’attività lavorativa fino all’adeguamento alle norme sia in ambito di sicurezza sugli ambienti di lavoro sia in ambito di prevenzione incendi.

Sono in corso da parte del Presidio di Polizia e della Polizia Locale di Cesenatico ulteriori accertamenti al fine di verificare se sussistano ulteriori violazioni di Legge da sanzionare; tipo per la mancata segnalazione certificata di inizio attività, con una sanzione superiore ai 4000 euro.