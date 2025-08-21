Scuola Aldini, Conti: “Chiarire bene le responsabilità”

Vicenda ancora aperta, tra forze politiche opposte, quella del tempo pieno alla scuola Aldini.

Sono, infatti, l’assessora regionale Isabella Conti e la consigliera Francesca Lucchi ad esprimersi – come si legge sul Resto del Carlino – sulla sospensione del tempo pieno alla scuola materna Mirca Aldini di Cesenatico, avanzando critiche alla destra.

“Dipende dal Governo assegnare il personale – dice Conti – , e decidere quante sezioni attivare, la Regione ha già investito risorse proprie per evitare il “taglio” di 10mila bimbi. A Cannucceto non manca dunque la volontà di Comune e Regione, per garantire la seconda sezione a tempo pieno, bensì non c’è la decisione ministeriale di assegnare personale sufficente. E’ importante chiarire bene le responsabilità, perchè sulle scuole statali non decide il Comune e nemmeno la Regione. In tutta Italia quest’anno ci saranno 5.600 docenti in meno e 2.174 impiegati in meno nelle scuole, mentre la Regione Emilia Romagna ha fatto la scelta opposta, investendo per difendere le scuole nei territori più fragili e ha fermato gli accorpamenti che il Governo voleva imporre e basati su proiezioni sbagliate. In regione – continua la Conti -, gli indirizzi triennali per il diritto allo studio sono passati con l’astensione FdI, compreso il consigliere Pestelli, che usa òe difficoltà create a livello nazionale per fare polemica locale.”