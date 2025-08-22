Un weekend per Giulio Capiozzo: gli appuntamenti

Il fine settimana che sta arrivando sarà tutto dedicato a Giulio Capiozzo, con Cesenatico e la sua famiglia che renderanno omaggio alla vita e alla carriera del musicista e batterista che ha scritto la storia della musica italiana nonché fondatore degli “Area” insieme a Demetrio Stratos.

– Sabato 23 agosto alle 21 è prevista la 23esima edizione del “Ju Ju Memorial” la serata a ingresso gratuito organizzata dal figlio Christian coadiuvato dalla sorella Aisha e da tutta la famiglia Capiozzo con il patrocinio del Comune di Cesenatico. Viste le previsioni di maltempo si terrà al Teatro Comunale e non più in Piazza Spose dei Marinai. Si alterneranno sul palco diverse formazioni, a partire dal quintetto formato da Antonio Faraò al pianoforte, la cantante Roberta Gentile, Federico Malaman al basso, Luca Pasqua alla chitarra e Chicco Capiozzo alla batteria. A seguire si esibirà il quartetto capeggiato da Ares Tavolazzi e con lui suoneranno Stefano Cocco Cantini al sax e al clarinetto Alfonso Santimone al piano e Chicco Capiozzo alla batteria. Da non perdere «The Jazz Funkers», con la formazione formata da Giulio Campagnolo all’Organo Hammond, Piero Bittolo Bon al sax, Andrea Pimazzoni al sax tenore, Federico Pierantoni al trombone e Adam Pache alla batteria. Lo spettacolo proseguirà con il quartetto formato dal musicista e cantante Stevie Biondi, Mecco Guidi all’organo, Daniele Santimone alla chitarra e Chicco Capiozzo alla batteria. La serata sarà presentata da Alberto Antolini.