Ponte “Giulio Capiozzo”: l’inaugurazione
By 24 Agosto 2025 No Comments

Si è svolta questa mattina, domenica 24 agosto, l’inaugurazione del ponte di Viale Roma, diventato ufficialmente “Ponte Giulio Capiozzo”.

Capiozzo, musicista e batterista, ha scritto la storia della musica italiana oltre ad essere stato il fondatore degli “Area” insieme a Demetrio Stratos.

  • Inaugurazione- ponte Giulio Capiozzo
  • Inaugurazione - ponte Giulio Capiozzo
  • PHOTO-2025-08-24-11-32-11 3
Alla cerimonia inaugurale erano presenti: i figli, Aisha e Chicco Capiozzo, Area Tavolazzi, contrabbassista degli Area, il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli, l’assessore al bilancio Jacopo Agostini, Antonio Faraò, pianista che ha collaborato con lo stesso Giulio Capiozzo.

