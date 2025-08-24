Ponte “Giulio Capiozzo”: l’inaugurazione

Si è svolta questa mattina, domenica 24 agosto, l’inaugurazione del ponte di Viale Roma, diventato ufficialmente “Ponte Giulio Capiozzo”.
Capiozzo, musicista e batterista, ha scritto la storia della musica italiana oltre ad essere stato il fondatore degli “Area” insieme a Demetrio Stratos.
Alla cerimonia inaugurale erano presenti: i figli, Aisha e Chicco Capiozzo, Area Tavolazzi, contrabbassista degli Area, il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli, l’assessore al bilancio Jacopo Agostini, Antonio Faraò, pianista che ha collaborato con lo stesso Giulio Capiozzo.