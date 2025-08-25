Fenicottero in salvo dopo la tempesta
In RomagnaNews

Fenicottero in salvo dopo la tempesta

By 25 Agosto 2025 No Comments
Da Gatteo Mare, dopo il violento nubifragio nella notte di sabato 23 agosto, arriva un racconto a lieto fine.
All’alba, sulla spiaggia, è stato trovato un giovane fenicottero, debilitato dalla tempesta che aveva colpito la costa poco dopo le 4 del mattino. A prestargli i primi soccorsi sono stati i gestori del Bagno Alvaro, che hanno condiviso l’esperienza su Facebook.
fenicottero
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
“Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici, ci hanno fornito le istruzioni per assisterlo. È rimasto con noi un paio d’ore, poi sono venuti a prenderlo – raccontano –  Ci eravamo già affezionati, era di una dolcezza unica. Pazienza, è meglio così. Magari un giorno volerà sopra le nostre teste per salutarci”.
fenicottero

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply