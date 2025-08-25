Fenicottero in salvo dopo la tempesta

Da Gatteo Mare, dopo il violento nubifragio nella notte di sabato 23 agosto, arriva un racconto a lieto fine.
All’alba, sulla spiaggia, è stato trovato un giovane fenicottero, debilitato dalla tempesta che aveva colpito la costa poco dopo le 4 del mattino. A prestargli i primi soccorsi sono stati i gestori del Bagno Alvaro, che hanno condiviso l’esperienza su Facebook.
“Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici, ci hanno fornito le istruzioni per assisterlo. È rimasto con noi un paio d’ore, poi sono venuti a prenderlo – raccontano – Ci eravamo già affezionati, era di una dolcezza unica. Pazienza, è meglio così. Magari un giorno volerà sopra le nostre teste per salutarci”.