Fenicottero in salvo dopo la tempesta

“Abbiamo contattato il centro recupero animali selvatici, ci hanno fornito le istruzioni per assisterlo. È rimasto con noi un paio d’ore, poi sono venuti a prenderlo – raccontano – Ci eravamo già affezionati, era di una dolcezza unica. Pazienza, è meglio così. Magari un giorno volerà sopra le nostre teste per salutarci”.