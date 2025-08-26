Custodisca Hotel, arriva Roberta Liguori “Oltre la paura”

Giovedì sera l’evento clou della settimana con la celebre mental-coach Roberta Liguori che, dalle 21, propone il suo talk dal titolo “Oltre la Paura”.

Master Trainer di PNL, scrittrice e triatleta, a Roberta Liguori nella primavera del 2012 le è stato diagnosticato un cancro al seno, ma ha voluto reagire partecipando nel 2015 al suo primo Ironman. Da allora ne ha portati a termine altri quattro. Ha pubblicato “Pensieri straordinari” (con Alessandro Mora, Ekis 2019) e “Non chiamatemi supereroe”.

L’incontro con lei è un racconto personale che ci conduce alla scoperta di strumenti per riappropriarci della responsabilità di scegliere i nostri stati d’animo.

Venerdì sera (sempre dalle 21) il Dj-set di Marino Shaman Dub e, il sabato, alle 18 spazio a Daniele Faccin e, in serata, al Dj Set di “Old Man Say”. Gran finale domenica 31 agosto (dalle ore 20) con il Dj-Set di Marco Ossanna.