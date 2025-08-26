Custodisca Hotel, arriva Roberta Liguori “Oltre la paura”

Prosegue anche l’ultima settimana di agosto il ricco calendario eventi del Custodisca Hotel, il nuovo albergo di Edward Scialfa che, nell’incantevole atmosfera del “Giardino Mondani”, sullo sfondo del grande mandala, tutte le sere propone eventi live aperti anche ai cittadini di Cesenatico.
Dopo il live show di “Messalina Fratnic Palma” di lunedì scorso, questa sera – martedì 26 agosto – (dalle ore 21) si riparte con il sound di JJ Vianello e gli Intoccabili. Domani – mercoledì 27 – spazio alla musica anni ’90 con il Dj-Set di Mugo Master Love.
Giovedì sera l’evento clou della settimana con la celebre mental-coach Roberta Liguori che, dalle 21, propone il suo talk dal titolo “Oltre la Paura”.
Master Trainer di PNL, scrittrice e triatleta, a Roberta Liguori nella primavera del 2012 le è stato diagnosticato un cancro al seno, ma ha voluto reagire partecipando nel 2015 al suo primo Ironman. Da allora ne ha portati a termine altri quattro. Ha pubblicato “Pensieri straordinari” (con Alessandro Mora, Ekis 2019) e “Non chiamatemi supereroe”.
L’incontro con lei è un racconto personale che ci conduce alla scoperta di strumenti per riappropriarci della responsabilità di scegliere i nostri stati d’animo.
Venerdì sera (sempre dalle 21) il Dj-set di Marino Shaman Dub e, il sabato, alle 18 spazio a Daniele Faccin e, in serata, al Dj Set di “Old Man Say”. Gran finale domenica 31 agosto (dalle ore 20) con il Dj-Set di Marco Ossanna.