 Skip to main content
Notizie

Corso di formazione sul turismo inclusivo per persone con Alzheimer

Alessandro Mazza28 Ottobre 2025
spiaggia cesenatico

La Fondazione Maratona Alzheimer, partner del progetto europeo Adrinclusive, ha annunciato l’organizzazione di un ciclo di formazione specialistica focalizzato sul Turismo Inclusivo per persone affette da Alzheimer, demenza e declino cognitivo.

Obiettivo e Visione del Corso

Il corso, intitolato “Perché investire nell’ospitalità accessibile: opportunità, inclusione e business sostenibile”, si terrà a Cesenatico e mira a:

Preparare i professionisti dell’ospitalità a creare esperienze di viaggio significative e sicure.

Sviluppare solide capacità nel mercato turistico per la crescita del turismo inclusivo.

Rispondere a un’esigenza etica (il diritto alla vacanza) e a una strategia aziendale sostenibile, data la crescente incidenza della demenza.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Dettagli Logistici e Programma degli Incontri

La formazione si terrà presso la Sala formazione Adac, in Via Mazzini, 93 a Cesenatico e si articola in due mezze giornate, entrambe con orario 9.30 – 12.30.

Il Contesto del Progetto Adrinclusive, co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, sostiene questa iniziativa. Il suo obiettivo è cruciale:

Superare le barriere logistiche e sociali per un turismo che garantisca dignità, inclusione e significato per tutti.

Sviluppare un modello turistico cross-settoriale che unisca il settore del turismo e quello del welfare per le persone con demenza.

Considerando che si prevede che l’incidenza globale della demenza cresca da 55 milioni (2021) a 139 milioni entro il 2050, il turismo inclusivo è riconosciuto come una strategia fondamentale per promuovere il benessere e la dignità degli individui con compromissioni cognitive.

Contatti per la Partecipazione

Fondazione Maratona Alzheimer

Telefono: 0547.91411

WhatsApp: 351.7117391

Email: g.battelli@fondazionemaratonaalzheimer.it

Strumenti e Iniziative Correlate

La strategia di riqualificazione si basa su più strumenti:

Bando EURECA Turismo:

Aprirà a inizio 2026.

Sostenuto con 11 milioni di euro.

Obiettivo: supportare la riqualificazione delle strutture ricettive.

Revisione Normativa di Settore:

Si concentra su pianificazione urbanistica e classificazione alberghiera.

Progetto di Legge “Affitti Brevi”:

Fornisce uno strumento ai Comuni per affrontare le politiche abitative.

Migliora la qualità e l’omogeneità delle regole nell’offerta ricettiva.

Regolamentazione dei Condhotel:

Uno degli strumenti che verranno approfonditi per migliorare e diversificare l’offerta.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share