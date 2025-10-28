Mareggiata ottobre: 600mila euro di danni

Solo una Concomitanza Sfortunata?

Si sottolinea che la mancanza della duna non è dovuta a dolo, ma al fatto che la sua costruzione non era prevista in quel periodo. Questo solleva un interrogativo importante: l’accaduto è solo frutto di una sfortunata concomitanza di eventi atmosferici o un effetto inesorabile del cambiamento climatico? La risposta definitiva potrà arrivare solo con il tempo.

Stabilimenti Balneari: La Stima dei Danni e i Costi di Ripristino

Gli operatori del settore, in prima linea per il ripristino, sono i primi a fornire una stima dei danni (sebbene non definitiva) causati dalla giornata di mareggiata.

Simone Battistoni, presidente della Coop. Stabilimenti Balneari, ha dichiarato: «È difficile quantificare i danni in maniera precisa. Ho motori dei frigo ancora in assistenza e materiale ancora rotto. Inoltre, abbiamo dovuto procedere alla pulitura di tutti i lettini, poiché la stagione non era ancora conclusa. La stima preliminare e al ribasso – ha aggiunto – si attesta sui 4-5 mila euro di danni a stabilimento, per un totale complessivo di circa 250.000 euro per l’intero litorale di Cesenatico. A questa cifra non è conteggiata la perdita di sabbia, un bene prezioso di tutti».