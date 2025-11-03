Il segreto della longevità: al via a Cesenatico il corso sui Nutrienti

Le Linee Guida Ufficiali: Il Riferimento Italiano

Il contenuto del corso si basa sulle indicazioni fornite dalle “Linee Guida per una sana alimentazione”, in particolare l’ultima revisione risalente al 2018.

Questo documento è il riferimento italiano sulla sana alimentazione rivolto ai consumatori ed è stato emesso dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea).

La Dieta Mediterranea: Più di un Regime Alimentare

Come spiega la curatrice Katia Sandri, la Dieta Mediterranea è ben più di un semplice elenco di alimenti o un calcolo nutrizionale. Si configura come un vero e proprio stile di vita che comprende una vasta gamma di competenze legate all’atto del mangiare.

La sua importanza è riconosciuta a livello globale:

È sostenuta non solo dall’UNESCO (che l’ha dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità), ma anche da FAO e OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

È considerata uno strumento per promuovere l’agricoltura sostenibile.

È un elemento cruciale per una dieta che aiuta a prevenire le malattie cardio-cerebrovascolari.

Informazioni e Iscrizioni

Il corso si articola in quattro giornate e si terrà con il seguente calendario:

Date: 7, 14, 21 e 26 novembre

Orario: dalle 10:00 alle 12:00

Luogo: Centro Sociale Cesenatico Insieme (viale Torino 6, Cesenatico)

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria dell’Università degli Adulti di Cesenatico:

Telefono fisso: 0547 672922

Cellulare: 342 8318842

Email: segreteria@centroanzianicesenatico.it