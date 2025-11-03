 Skip to main content
Eventi e Cultura

Il segreto della longevità: al via a Cesenatico il corso sui Nutrienti

Alessandro Mazza3 Novembre 2025
frutta verdura

Cibo, Cucina, Salute e Longevità: Corso su una Dieta Equilibrata

Introduzione al Corso

L’Università degli Adulti di Cesenatico lancia un corso per imparare a seguire una dieta equilibrata. L’obiettivo è acquisire le conoscenze necessarie per garantire al corpo le giuste quantità di sostanze nutritive, essenziali per preservare la salute e il benessere.

Il corso è tenuto da Katia Sandri, laureata in Scienze Gastronomiche, e prende il via venerdì 7 novembre.

I Nutrienti Essenziali e i Fabbisogni Individuali

Le sostanze fondamentali per il nostro organismo, definite sostanze nutritive o nutrienti, includono:

Proteine
Carboidrati
Grassi
Vitamine
Minerali
Acqua

I fabbisogni di questi nutrienti non sono universali, ma variano in base a diversi fattori chiave:

Età e sesso
Tenore di attività fisica
Stato fisiologico (es. gravidanza)
Abitudini alimentari pregresse
Patrimonio genetico

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
frutta verdura

Le Linee Guida Ufficiali: Il Riferimento Italiano

Il contenuto del corso si basa sulle indicazioni fornite dalle “Linee Guida per una sana alimentazione”, in particolare l’ultima revisione risalente al 2018.

Questo documento è il riferimento italiano sulla sana alimentazione rivolto ai consumatori ed è stato emesso dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea).

La Dieta Mediterranea: Più di un Regime Alimentare

Come spiega la curatrice Katia Sandri, la Dieta Mediterranea è ben più di un semplice elenco di alimenti o un calcolo nutrizionale. Si configura come un vero e proprio stile di vita che comprende una vasta gamma di competenze legate all’atto del mangiare.

La sua importanza è riconosciuta a livello globale:

È sostenuta non solo dall’UNESCO (che l’ha dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità), ma anche da FAO e OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

È considerata uno strumento per promuovere l’agricoltura sostenibile.

È un elemento cruciale per una dieta che aiuta a prevenire le malattie cardio-cerebrovascolari.

Informazioni e Iscrizioni

Il corso si articola in quattro giornate e si terrà con il seguente calendario:

Date: 7, 14, 21 e 26 novembre

Orario: dalle 10:00 alle 12:00

Luogo: Centro Sociale Cesenatico Insieme (viale Torino 6, Cesenatico)

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria dell’Università degli Adulti di Cesenatico:

Telefono fisso: 0547 672922

Cellulare: 342 8318842

Email: segreteria@centroanzianicesenatico.it

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share