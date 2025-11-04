Cesenatico, nuova casa della Comunità intitolata a Giovanni Bissoni

Le dichiarazioni del primo cittadino Gozzoli

«Giovanni Bissoni è stato uno dei motori della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna e non solo, partendo dalla sua esperienza amministrativa a Cesenatico e viaggiando verso orizzonti politici di visione e lungimiranza con pochi eguali. Da presidente del Comitato di Distretto Rubicone ho accolto con favore la proposta del direttore generale di Ausl Tiziano Carradori, perché non c’è persona più meritevole e adeguata a cui dedicare la nuova Casa della Comunità di Cesenatico e il comitato ha espresso parere favorevole all’unanimità».