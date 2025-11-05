Contrasto alla povertà, 247.850€ dall’Unione Rubicone Mare

Firmata la Convenzione Triennale 2025-2027 per il Contrasto alla Povertà
L’Unione Rubicone e Mare ha ufficialmente sottoscritto una convenzione triennale (2025-2027) con tre importanti organizzazioni del Terzo settore per potenziare le azioni di contrasto alla povertà e alla marginalità nei nove Comuni del territorio.
Alla firma, avvenuta in agosto 2025, erano presenti la Presidente dell’Unione Tania Bocchini, il Sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua e l’Assessore Alessio Tomei. La collaborazione consolida un partenariato pluriennale con i Servizi Sociali dell’Unione.
Le Organizzazioni del Terzo Settore Coinvolte
La convenzione, avviata tramite un avviso pubblico in aprile 2025, vede come partner le seguenti associazioni:
- Banco di Solidarietà di Cesena OdV
- Caritas Rubicone OdV
- Mater Caritatis APS
Obiettivi e Servizi della Convenzione Triennale
L’accordo si basa sul principio di sussidiarietà orizzontale (art. 56 del Codice del Terzo Settore) e mira a rafforzare il welfare locale attraverso l’attivazione di servizi essenziali per le persone in condizioni di fragilità.
Servizi Attivati
- Mensa Sociale: Attivazione di servizi di mensa sociale presso:
- Savignano sul Rubicone (gestita da Caritas Rubicone OdV).
- Cesenatico (gestita da Mater Caritatis APS).
- Distribuzione di Aiuti: Erogazione di:
- Pacchi alimentari e buoni spesa (principalmente a cura del Banco di Solidarietà di Cesena OdV).
- Beni di prima necessità e buoni alimentari (a cura di Mater Caritatis APS, che integra la mensa sociale).
Finalità Principali
Gli interventi si concentrano su:
- Garantire un pasto caldo e beni di prima necessità a chi vive un grave disagio sociale, economico o familiare.
- Favorire l’inclusione sociale e il supporto a persone in marginalità estrema (es. persone senza dimora).
- Promuovere una cultura della solidarietà e del volontariato nel territorio.
Risorse Finanziarie e Coordinamento
Il finanziamento complessivo per il triennio 2025-2027 ammonta a € 247.850, con fondi provenienti da diverse fonti:
- Fondo Nazionale per la Povertà (Pronto Intervento Sociale): circa € 75.000.
- Fondi PNRR: € 20.000.
- Risorse dell’Unione (trasferite dai Comuni).
Per assicurare un efficace monitoraggio e la definizione di strategie comuni, è stato istituito il “Tavolo per il contrasto alla povertà”. Questo organo riunisce operatori sociali dei Comuni, volontari delle tre associazioni e un rappresentante politico.