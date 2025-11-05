Contrasto alla povertà, 247.850€ dall’Unione Rubicone Mare

Firmata la Convenzione Triennale 2025-2027 per il Contrasto alla Povertà

L’Unione Rubicone e Mare ha ufficialmente sottoscritto una convenzione triennale (2025-2027) con tre importanti organizzazioni del Terzo settore per potenziare le azioni di contrasto alla povertà e alla marginalità nei nove Comuni del territorio.

Alla firma, avvenuta in agosto 2025, erano presenti la Presidente dell’Unione Tania Bocchini, il Sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua e l’Assessore Alessio Tomei. La collaborazione consolida un partenariato pluriennale con i Servizi Sociali dell’Unione.