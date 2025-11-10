 Skip to main content
Notizie

Mistero accanto ad Atlantica Bingo: ecco cosa sorgerà vicino alla Statale

Alessandro Mazza10 Novembre 2025
Da settimane sono in corso lavori per la costruzione di una nuova struttura accanto ad Atlantica Bingo. Lo “scheletro” dell’edificio è ben visibile dalla Statale e in molti si chiedono cosa ne verrà fuori.

A quanto pare Cesenatico avrà una struttura per box merci con dei parcheggi. Potrebbe essere una di quelle strutture che non di rado si vedono nei film a stelle e strisce con tutte le porte, che ricordano dei garage, tutte uguali, una accanto all’altra.

Ancora le informazioni sono frammentarie, ma con molta probabilità Cesenatico avrà una struttura nuova, che amplierà i servizi per chi la vive. Il tutto in una zona di facile accesso e comoda da raggiungere sia provenendo da mare che dalla Statale.

