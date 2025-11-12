Un anno di cultura a cesenatico: tornano gli incontri al Circolo Arci Borella

Novembre 2025: Musica, Dialetto e Allegria

Il mese di novembre è dedicato a serate leggere di intrattenimento, musica e risate in compagnia:

Giovedì 13 novembre la rassegna si apre con la serata musicale “Enrico Farnedi canta Dalla”, un omaggio al cantautore bolognese. Farnedi, polistrumentista cesenate noto per essere la voce e trombettista dei The Good Fellas, sarà accompagnato da Lorenzo Gasperoni e Mauro Gazzoni.

Giovedì 20 novembre sarà la volta di Francesco Gobbi in “Us fa par rid”, un monologo e poesie in dialetto romagnolo, affiancato da Fabrizio Fabiani allo Stick e Roberto Pieri al sassofono.

Giovedì 27 novembre si chiude con “E s’an avi ridù sà…Gatozli“, una serata di allegria in dialetto organizzata con la collaborazione delle associazioni “Te ad chi sit e fiol?”, “Istituto Friedrich Schurr” di Ravenna e “almAmdeo” di Cesenatico.

Gennaio – Marzo 2026: Dieci Serate di Approfondimento

Le conferenze riprenderanno a gennaio 2026 e si svolgeranno il giovedì, dal 15 Gennaio al 19 Marzo, con un’unica eccezione: l’incontro previsto per giovedì 22 Febbraio sarà spostato a Venerdì 23 Febbraio.

1. Il Tema della Salute (Gennaio) I primi tre incontri saranno dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute:

Giovedì 15 Gennaio: il Dott. Gabriele Pagliarani (Cardiologo, già responsabile del Centro per l’Ipertensione all’Ospedale Bufalini) parlerà di “Protezione cardio vascolare”.

Giovedì 23 Gennaio: si prosegue con il Dott. Roberto Vetrugno (Specialista in Neurologia e Medicina del Sonno) sul tema “Il sonno e i suoi disturbi”.

Giovedì 29 Gennaio: in collaborazione con la Fondazione Maratona Alzheimer, il Dott. Stefano De Carolis e il Dott. Carlo Lusenti affronteranno il tema de “La Malattia di Alzheimer”.