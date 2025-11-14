Da weekend a smart working: gli anglicismi che sono entrati a far parte della nostra vita

Alcuni termini, come smart working, sono stati introdotti da istituzioni e aziende per descrivere nuove modalità operative, ma hanno rapidamente assunto significati più ampi e informali. Altri, come weekend, sono ormai da tempo assimilati, al punto che il loro corrispettivo italiano (fine settimana) risulta quasi forzato. E poi ci sono nomi di iniziative o prodotti che, pur non essendo slogan pubblicitari, si impongono per la loro forza evocativa. Pensiamo, ad esempio, a Postepay, la carta prepagata di Poste Italiane, il cui nome, semplice e funzionale, è diventato sinonimo stesso di “carta ricaricabile”. Oppure a Million Day, la lotteria dal nome che combina due parole inglesi brevi ma potenti: “Million” richiama immediatamente l’idea di ricchezza e successo, mentre “Day” suggerisce qualcosa di vicino, quotidiano, accessibile. Questa combinazione lo rende riconoscibile anche al di fuori del suo contesto originario, tanto da poter essere citato come esempio di naming efficace, capace di imprimersi nella memoria collettiva.