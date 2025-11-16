Pesca illegale, l’inverno non ferma i bracconieri – il video

Operazione Anti-Pesca di Frodo: Guardia Costiera e Carabinieri Intercettano Bracconieri sulla Costa di Bellaria Igea Marina
Massima allerta lungo il litorale: la sinergia tra Guardia Costiera e Carabinieri ha portato all’intercettazione di soggetti dediti ad attività di pesca non consentita, in un’operazione notturna a tutela delle risorse marine.
Tentativo di Frodo Sventato
Due notti fa, durante una delle consuete attività congiunte di controllo e vigilanza, le pattuglie hanno intercettato dei trasgressori intenti a praticare pesca illegale. I soggetti, sorpresi a operare in pochi decimetri d’acqua, hanno immediatamente interrotto la loro azione.
Si ritiene che l’obiettivo dell’attività illecita fossero le vongole, data la vicinanza alla battigia, ma i trasgressori sono fuggiti prima di poter arrecare danno alle specie che popolano l’arenile.
Attrezzatura Sequestrata
Nella fuga, i bracconieri hanno abbandonato in mare gli attrezzi utilizzati, che sono stati prontamente recuperati e sottoposti a sequestro dal personale della Guardia Costiera. L’azione rapida delle forze dell’ordine ha impedito il completamento dell’attività illecita.
Tutela della Filiera e Sostenibilità
Questo intervento sottolinea l’importanza cruciale della tutela della filiera della pesca. L’attività di vigilanza è fondamentale non solo per garantire un futuro sostenibile per i nostri mari, ma anche per proteggere chi lavora onestamente nel settore.
Il rispetto delle norme in materia di pesca è necessario per proteggere le risorse marine dall’eccessivo sfruttamento. Importante anche sostenere gli operatori del settore che operano nel pieno rispetto della legalità.
Le Forze dell’Ordine continueranno a intensificare i controlli per contrastare ogni forma di illegalità lungo la costa.
Numerosi i casi anche a Cesenatico
Sono numerosi i casi di pesca illegale che hanno riguardato Cesenatico, sia in piena stagione, sia ad autunno inoltrato. A quanto pare questa pratica illegale, che arreca danno a chi lavora in maniera onesta e potenzialmente anche alla salute di chi si siede a tavola, non conosce stagioni.