 Skip to main content
Notizie

Disabile picchiata sul porto canale di Cesenatico

Anna Budini17 Novembre 2025

Una donna di 49 anni, che cammina con le stampelle a causa di un grave incidente, è stata aggredita e derubata nella serata di sabato 15 novembre intorno alle 20.40 sul porto canale di Cesenatico. La vittima era seduta su una panchina in centro storico quando è stata avvicinata da un ragazzo e una ragazza di circa vent’anni.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Secondo il suo racconto, i due l’hanno insultata, hanno gettato una delle sue stampelle in acqua e l’hanno fatta cadere a terra. A quel punto sono partiti calci e pugni, accompagnati da offese e grida. Dopo l’aggressione, come riporta il Resto del Carlino, i due giovani si sarebbero allontanati rapidamente.

La donna è stata soccorsa e curata al pronto soccorso, dove le sono state diagnosticate lesioni compatibili con il pestaggio. Una volta dimessa, ha presentato denuncia ai carabinieri, che ora indagano per risalire agli aggressori.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share