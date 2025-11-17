Disabile picchiata sul porto canale di Cesenatico

Secondo il suo racconto, i due l’hanno insultata, hanno gettato una delle sue stampelle in acqua e l’hanno fatta cadere a terra. A quel punto sono partiti calci e pugni, accompagnati da offese e grida. Dopo l’aggressione, come riporta il Resto del Carlino, i due giovani si sarebbero allontanati rapidamente.

La donna è stata soccorsa e curata al pronto soccorso, dove le sono state diagnosticate lesioni compatibili con il pestaggio. Una volta dimessa, ha presentato denuncia ai carabinieri, che ora indagano per risalire agli aggressori.