Università per gli adulti, in arrivo il secondo incontro

Manierismo e barocco

Nel passaggio dal Rinascimento al Manierismo, il giardino perde la compostezza armonica e razionale per assumere un carattere più dinamico, artificioso e teatrale. Il gusto manierista predilige la sorpresa, l’illusione ottica, il capriccio. Nei giardini delle ville toscane e laziali compaiono grotte, ninfei, automi idraulici, sculture fantastiche e complessi giochi d’acqua. L’elemento naturale viene plasmato in forme impreviste e suggestive, riflesso di un gusto colto e sperimentale che ricerca il meraviglioso e il bizzarro.

Nel Seicento, col Barocco, questa tendenza si amplifica: il giardino diventa un vero spazio scenografico, parte integrante dell’architettura e della rappresentazione del potere. Le prospettive si allungano, le terrazze si articolano su più livelli, le fontane diventano monumentali e le sculture assumono un ruolo narrativo, quasi teatrale. Il giardino barocco italiano è un paesaggio “in movimento”, dove l’acqua, la luce e la vegetazione creano effetti spettacolari. La natura diventa così strumento di meraviglia e di celebrazione, espressione del dialogo tra arte, scienza e potere.