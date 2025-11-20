Inaugurata la nuova sede Confesercenti Cesenatico in piazza Pisacane

La dichiarazione del direttore Barbara Pesaresi

Il direttore di Confesercenti Cesenatico, Barbara Pesaresi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Siamo molto soddisfatti. Questa è una sede di proprietà rilevata negli anni ’80 grazie al contributo degli associati. Un luogo con questo valore meritava un intervento di rivalutazione e risanamento globale. Dobbiamo volere bene ai nostri centri storici: dobbiamo lavorare e vivere in un centro storico anche con tutte le difficoltà. Il centro ci appartiene e ci rappresenta. Dobbiamo viverli, stare e migliorarli dove è possibile”.