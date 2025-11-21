Aggredisce personale sanitario al Bufalini: arrestato dai carabinieri

Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato il reparto a soqquadro, con strumenti danneggiati e i sanitari in evidente stato di preoccupazione. Indicata la presenza del ragazzo, che vagava agitato all’interno degli spazi del Pronto Soccorso, i carabinieri sono riusciti ad avvicinarlo e a bloccarlo rapidamente, evitando che potesse compiere ulteriori gesti violenti e ripristinando la sicurezza per gli operatori e per gli altri presenti.

Secondo quanto ricostruito, il giovane era giunto in ospedale nel primo pomeriggio a bordo di un’ambulanza, dopo l’ingestione di una sostanza tossica. Dopo aver ricevuto le prime cure, avrebbe improvvisamente iniziato a colpire tre operatrici sanitarie — due medici e un’infermiera — con pugni e strattoni, oltre a danneggiare un defibrillatore e altre attrezzature.