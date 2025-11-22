Cesena Calcio, tridente romagnolo in Nazionale Under 23

“Con immenso orgoglio annunciamo la tripla convocazione delle nostre atlete Paola Fadda, Carola Zannini, Sara Zappettini in Nazionale italiana Under 23”- comincia così la comunicazione del Cesena Fc Femminile attraverso i loro canali social.
“Questo è il giusto riconoscimento al duro lavoro, alla passione bianconera che arde in campo e al sacrificio che ogni giorno tutte le nostre ragazze mettono per onorare la maglia del Cesena.
In bocca al lupo: il club e tutta la Romagna sono con voi” – la conclusione.
Immagini estrapolate dal post social.