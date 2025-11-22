 Skip to main content
Notizie

Cesena Calcio, tridente romagnolo in Nazionale Under 23

Giulia Zannetti22 Novembre 2025

“Con immenso orgoglio annunciamo la tripla convocazione delle nostre atlete Paola Fadda, Carola Zannini, Sara Zappettini in Nazionale italiana Under 23”- comincia così la comunicazione del Cesena Fc Femminile attraverso i loro canali social.

  • Paola Fadda
  • Carola Zannini
  • Sara Zappettini

“Questo è il giusto riconoscimento al duro lavoro, alla passione bianconera che arde in campo e al sacrificio che ogni giorno tutte le nostre ragazze mettono per onorare la maglia del Cesena.

In bocca al lupo: il club e tutta la Romagna sono con voi” – la conclusione.

Immagini estrapolate dal post social.

